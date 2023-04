« On a déjà tout prévu » assure le président du Téfécé sur la C3

Retour sur terre.

Tout juste sacré en finale de Coupe de France ce samedi après une large victoire 5-1 face au FC Nantes, le Téfécé est déjà prêt à affronter la suite. En zone mixte, son président Damien Comolli explique qu’en plus d’avoir dépensé « des milliers d’euros » pour planifier cette finale, qu’ils avaient anticipé dès la victoire en quarts face à Rodez, ils ont déjà pensé à leur ticket pour la Ligue Europa, qu’ils ont gratté en décrochant cette coupe. « Si je vous dis qu’on a déjà tout préparé pour l’Europe vous allez me prendre pour un fou ? s’interroge-t-il devant le parterre de journalistes. On a regardé combien ça allait nous rapporter, pas grand chose en fait, mais il vaut mieux ça qu’un coup de pied aux fesses. On a regardé combien de joueurs supplémentaires on doit prendre, les postes à renforcer, en regardant la data, les probabilités de blessures en jouant jeudi et dimanche selon les postes… Si on regarde au nombre de matchs, on tombe à 42 matchs environ, soit pas beaucoup plus que ce qu’on a joué cette année. Mais on a déjà tout prévu. » …

AEC, au Stade de France pour SOFOOT.com