On a assisté au retour de la Coupe de France à Surques-Escoeuilles

Après six mois sans matchs officiels pour les amateurs, la Coupe de France est venue leur porter secours malgré l'épidémie de Covid-19. Ce dimanche, à Surques-Escoeuilles dans le Pas-de-Calais, le football (masqué) a repris du service à l'occasion du premier tour de la plus vieille compétition nationale. Avec une affiche : AS Surques-Escoeuilles contre l'AS Saint-Martin-au-Laërt. Un match de coupe, un vrai, avec quelques bonnes semelles, des escalopes sur le gazon et des sourires pour les locaux à la clef.

Sept matchs joués et une montée

C'est un stade comme il en existe des milliers à travers l'Hexagone. Ouvert aux quatre vents sur les hauteurs du patelin, la main courante aux plots bétonnés, des pâtures d'éleveurs en guise de voisinage et une départementale, la D215. Seule possibilité de se garer : contre la haie, contextualise le président de 47 ans Philippe Havart. Bienvenue à l'ASSE, l'association sportive Surques-Escoeuilles. C'est n'est pas le, on ne joue pas en vert - même si ce fut le cas au lancement du club en 1969 - mais on se décarcasse pour faire tourner la boutique avec 250 licenciés et bénévoles pour un peu plus de 1 000 habitants sur les deux villages réunis. Les gamins portent les survêts du club, mais aussi de Boulogne-sur-Mer, on penche aussi du côté de Lens,glisse le président, qui est aussi manager de rayon dans une chaîne de grande distribution. Voilà pour le décor. Parce qu'en réalité, ce qui nous amène au milieu des champs, c'est bien la Coupe de France. Cette Vieille Dame appétissante au possible pour les amateurs en quête de frissons. Dans le viseur du coach, Benoît Fortin, la trentaine et une barbe que son masque peine à dissimuler,Mais au-delà de la Coupe, le frisson de repasser la grille d'entrée pour la compétition fait office de sucrerie qu'on dévore à pleine dents., avoue Fabrice, milieu de terrain. L'hibernation touche à sa fin., poursuit l'entraîneur, installé dans la buvette où sont punaisés quelques coupures de presse et l'écharpe du club.