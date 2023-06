On a anticipé le mercato du PSG avec l’intelligence artificielle

Las de Luis Campos, son réseau et ses petits arrangements, Nasser a décidé de moderniser le PSG et de confier le mercato au seul recruteur qui ne prend aucune commission : ChatGPT. Voilà en exclusivité les pistes de recrutement du PSG pour la saison à venir : entre pépites de Bundesliga, anciens de l’OM et joueurs Instagram.

Un milieu fiable

Chantier permanent au PSG, Nasser a d’abord demandé à son DS virtuel des profils similaires à Marco Verratti, les blessures et la clope en moins, les buts en plus : sans détour, le nouveau directeur du recrutement s’est penché « sur des joueurs présentant des points communs en matière de style de jeu, mais étant réputés pour avoir une meilleure hygiène de vie et pouvant apporter leur talent et leur sérieux au milieu de terrain de l’équipe du PSG » :

Declan Rice (West Ham) : « Il est discipliné, travailleur et possède une grande endurance. Il est réputé pour sa vie saine et son engagement envers sa carrière. » Piotr Zieliński (Naples) : « Il est connu pour sa polyvalence, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts. Il a montré une bonne résistance aux blessures tout en étant un joueur constant sur le terrain. » Florian Neuhaus (Mönchengladbach) : « C’est un joueur polyvalent avec une bonne vision du jeu et une bonne technique. Il a montré une progression constante et pourrait être intéressé par un nouveau défi au PSG. » Boubacar Kamara (Aston Villa) : « Il a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et est apprécié pour sa capacité à lire le jeu et à jouer proprement. » Sander Berge (Sheffield United) : « Berge est un joueur physique, doté d’une bonne présence athlétique et d’une excellente capacité de récupération. Berge possède également une bonne vision de jeu et peut contribuer offensivement. »

Nasser s’est évidemment positionné en priorité sur Boubacar Kamara, en manque de Marseillais depuis le départ de Galtier.…

Par Gaétan Mathieu, avec ChatGPT pour SOFOOT.com