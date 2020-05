Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMS: shington pourrait ramener sa part à 10% de sa contribution actuelle Reuters • 16/05/2020 à 15:55









OMS: SHINGTON POURRAIT RAMENER SA PART À 10% DE SA CONTRIBUTION ACTUELLE WASHINGTON (Reuters) - Le gouvernement américain envisage plusieurs options à propos du financement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont l'une consisterait à réduire de 90% la contribution des Etats-Unis, gelée depuis le 14 avril, a déclaré samedi Donald Trump. Aucune décision définitive n'a été prise, a cependant indiqué le président américain sur son compte Twitter en réaction à des informations diffusées par la chaîne Fox News. L'administration Trump a suspendu le versement de sa contribution financière à l'OMS en accusant l'agence des Nations unies d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Selon le président américain, l'organisation a encouragé la "désinformation" chinoise au sujet du virus, ce qui aurait conduit à une épidémie plus importante, des accusations rejetées par l'OMS et Pékin. Fox News a rapporté vendredi soir que Donald Trump comptait ramener la part de Washington au niveau de celle de la Chine, soit 10% environ des 400 millions de dollars versés l'an dernier par les Etats-Unis. "Ce n'est qu'une des nombreuses options examinées", a commenté le président américain sur Twitter. "Pas de décision finale encore prise. Tous les fonds sont gelés." Les Etats-Unis sont le plus gros contributeur de l'OMS dont ils financent le budget à hauteur de 15%. (Andrea Shalal, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.