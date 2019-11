Omar Daffe : "C'est là qu'il m'a répété à quatre reprises "Nègre de merde""

Dimanche 24 novembre, match de cinquième division dans les environs de Piacenza en Émilie-Romagne. Omar Daffe, 37 ans et gardien d'origine sénégalaise du club visiteur de l'ASD Agazzanese 1920, est victime d'insultes racistes d'un supporter local de Bagnolese. Contrairement à d'autres victimes de ce fléau, il a décidé de quitter la pelouse. Il témoigne.

"Je n'ai appris que quelques jours plus tard que c'était le père du joueur en question, avec qui j'avais eu un accrochage sur l'action précédente."

C'était un match du dimanche comme les autres. Mais dès le début du match, l'ambiance était un peu "nerveuse", car Bagnolese restait sur deux défaites de rang. Les deux équipes voulaient gagner, ce qui est normal car tu joues toujours pour gagner.C'était vers la 25minute de jeu.Il y a effectivement un contact avec l'un des adversaires dans ma surface, mais l'arbitre ne siffle pas, car il estime que tout est licite. À partir de là, les supporters locaux ont commencé à haranguer l'arbitre. Ils lui disaient qu'il y avait penalty. L'arbitre a stoppé le jeu, a demandé à l'attaquant d'arrêter ses simulations et m'a averti parce que j'avais été lui parler pour lui dire d'arrêter son cinéma. Le jeu a repris normalement, mais cinq minutes plus tard, un homme a commencé à crier dans ma direction : "" Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit : "" C'est là qu'il m'a répété ensuite à quatre reprises : "" Je n'ai appris que quelques jours plus tard que c'était le père du joueur en question, avec qui j'avais eu un accrochage sur l'action précédente. Les autres supporters n'ont rien fait, certains l'applaudissaient même, tandis que la plupart des autres étaient encore énervés après l'arbitre. Du coup, j'ai dit que je ne me sentais plus en état de jouer et j'ai quitté le terrain. Alors que lui, personne ne lui a demandé de quitter l'enceinte.