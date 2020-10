Omar Daf (Sochaux) : "On peut avoir des résultats en jouant bien"

Installé sur le podium de Ligue 2, Sochaux va mieux que les saisons dernières. Omar Daf, le coach des Lionceaux, ne boude évidemment pas son plaisir. Surtout que pour lui, il s'agit de son club de toujours. Mais l'heure n'est pas encore venue de parler de Ligue 1...

"La Ligue 1 fait partie des projets à moyen terme, c'est l'objectif d'ici trois ans."

"Je ne suis pas inconscient : parfois, il faut savoir jouer différemment. En fonction des évènements, parce qu'on a des absents, parce que l'adversaire est plus fort,

C'est une belle surprise, nous n'en sommes qu'à la septième journée, mais ce que nous montrons est prometteur, et l'équipe est invaincue. La dernière fois que nous avons perdu, c'est contre le Paris-SG en amical juste avant lede la Ligue des champions (0-1). Si ce début de saison est réussi, on le doit en partie à la préparation estivale. On a bien bossé. Avec le staff, pendant le confinement, nous avions beaucoup échangé sur ce qu'on devait faire pendant la préparation. En sachant que l'effectif allait beaucoup changer, avec un mercato plus long que d'habitude. Les recrues se sont vite et bien adaptées, cela a facilité les choses.La dixième place. La Ligue 1 fait partie des projets à moyen terme, c'est l'objectif d'ici trois ans. Je me doute bien que certains supporters commencent à en rêver, c'est normal. Le FCSM est descendu en Ligue 2 en 2014, et pour un club qui a évolué si longtemps en L1, c'est très long. Aujourd'hui, on savoure. On voit des supporters qui reviennent au stade, qui semblent prendre du plaisir et qui sont heureux de voir leur équipe faire un bon début de saison. Cela fait du bien de voir des sourires, on va donc essayer de maintenir cette dynamique, mais nous savons très bien que d'autres équipes ont des effectifs faits pour jouer la montée.