Omar Da Fonseca : "Quand tu rencontres des difficultés, il faut aller à l'encontre de la colère"

Consultant et commentateur chez beIN Sports depuis 2012, Omar Da Fonseca a passé le cap des 60 ans l'année dernière. Une raison suffisante pour publier sa biographie Gracias A La Vida, dans laquelle le franco-argentin se raconte avec passion et en chanson.

Cette popularité, c'est un peu malgré moi ! L'originalité de mon accent dénote une autre manière d'entendre ce que les gens ont l'habitude d'écouter. Quand je parle, il y a cette culture sud-américaine qui ressort, à la limite du fanatisme. C'est aussi lié à notre culture de l'imaginaire qui provient des premiers commentateurs argentins à la radio : ils détaillaient tout pour nous permettre d'entrer dans un monde que nous visualisions grâce à la pensée. Je me suis nourri de cette culture, j'essaie de m'en inspirer. Le football doit être festif et fusionnel, il doit comporter des embrassades quand un but est marqué. Enfin, je suis serein sur ma projection dans l'avenir : je compte rester un consultant car cela me correspond bien. J'ai déjà un certain âge, la plus grande partie de ma vie est derrière moi.C'est vraiment une pure coïncidence mais d'un autre côté, Messi est le joueur que l'on veut tous être à la récré de l'école car nous sommes le petit chien qui court derrière le ballon. En Argentine, tout le monde possède un surnom. Cela peut être lié à ton aspect physique, à tes origines... Comme j'étais le plus petit dans les équipes jusqu'à mes quatorze ans, les autres m'ont donné cette appellation affective,! Mais Messi à cette époque, il était encore dans les testicules de son papa, les spermatozoïdes n'avaient pas encore fécondé () ! Mais heureusement qu'il est né, celui-ci !Il y a plein de petits détails dans mon apprentissage, mais le déclic s'est fait quand j'arrivais à Tours. Là-bas, le maire Jean Royer m'inscrit directement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com