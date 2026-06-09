Omar Artan, carton rouge à la frontière

Être élu meilleur arbitre africain de l’année ne suffit visiblement pas à passer la douane américaine. Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, devait devenir le premier arbitre somalien à officier lors d’une Coupe du monde. Finalement, son Mondial s’est arrêté avant même le coup d’envoi, dans un endroit bien connu des voyageurs : un poste-frontière.

Ce ne sera ni le premier ni le dernier à voir son rêve être déchiré par la rigidité administrative. Ainsi, l’histoire de Omar Abdulkadir Artan marque autant par sa triste banalité que par une symbolique brutalité. Arrivé samedi à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul, cinq jours avant le début de la compétition, l’arbitre somalien a été mis de côté par les autorités américaines. Direction une petite salle d’interrogatoire, puis onze heures de questions. Onze heures à expliquer qu’il n’était pas un intrus, mais bien l’un des 52 arbitres retenus pour la Coupe du monde. « J’avais les bons papiers, j’avais les bons visas » , a-t-il expliqué au New York Times .

Artan raconte aussi avoir montré aux agents des documents fournis par la FIFA. Selon Globo Esporte , il disposait même d’un visa américain et d’un passeport diplomatique. Dans son communiqué, l’Agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a indiqué qu’il avait été refoulé « en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents ». Une formule administrative parfaite pour tout dire et ne rien expliquer. Artan a ensuite été placé dans une cellule d’attente pendant plusieurs heures, avant d’être renvoyé vers Istanbul, lieu de sa dernière escale avant l’Amérique. Sans raison claire, selon lui.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com