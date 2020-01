OM : Villas-Boas égratigne son président et laisse planer le doute sur son avenir

Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre André Villas-Boas et son président Jacques-Henri Eyraud ? À entendre les déclarations de l'entraîneur de l'OM ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Caen pour affronter Granville (N2) en Coupe de France, on peut le croire. Arrivé dans la cité phocéenne l'été dernier en remplacement de Rudi Garcia, le technicien portugais, sous contrat jusqu'en 2021, a même laissé entendre qu'il pourrait quitter le club en fin de saison.Malgré une invincibilité depuis fin octobre, une 2e place en Ligue 1 derrière le PSG et un jeu retrouvé, l'ancien coach de Chelsea ou de Tottenham a visiblement peu goûté et mal compris certains choix de son président. Et il ne s'en est pas caché. Villas-Boas voit notamment d'un mauvais œil l'arrivée dans l'organigramme de Paul Aldridge, nouveau « conseiller spécial » de Jacques-Henri Eyraud, comme annoncé par L'Équipe. L'Anglais est censé prospecter outre-Manche pour y vendre des joueurs marseillais.« J'ai appris cette décision avec surprise »« C'est une décision prise par Jacques-Henri Eyraud, qu'Andoni (NDLR : Zubizarreta, le directeur sportif) m'a expliquée la semaine dernière, a précisé le coach marseillais. C'est au président de justifier ce choix et de l'expliquer. Je ne pense pas que ça facilite les ventes vers les clubs anglais, mais bon... J'ai appris cette décision avec surprise, mais je ne veux pas trop la commenter. Si c'est pour aider l'OM à survivre sur l'aspect économique, je peux comprendre, mais le plus important est de garder tout mon groupe et d'atteindre les objectifs que j'ai dit vouloir atteindre, à savoir la qualification pour la Ligue des champions. » LIRE AUSSI > Marseille peut-il tenir la cadence pour se qualifier en Ligue des champions ?Villas-Boas n'a pas particulièrement apprécié de ne pas avoir été informé directement de ce recrutement par son ...