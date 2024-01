OM : une saison sans saveur ?

Avec son élimination en Coupe de France à Rennes, l'OM paye la construction d'un effectif plombé par les départs à la CAN. Nous sommes fin janvier et le spectre d'une saison blanche et sans saveur plane au-dessus de Marseille, à la traîne en championnat et qui devra sortir le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

L’OM a encore perdu une séance de tirs au but, ou à la loterie, c’est selon, ce dimanche soir au Roazhon Park dès les seizièmes de finale de la Coupe de France, une compétition qui lui échappe depuis maintenant 35 ans. « Les aléas du foot » , regrettait Gennaro Gattuso quelques minutes plus tard en conférence de presse. Pau López n’aura sorti aucune des neuf tentatives rennaises, ne parvenant même pas à effleurer au moins l’une d’elles, alors qu’il avait sorti brillamment celui de Benjamin Bourigeaud à la fin de la première période. « Parfois, tu l’arrêtes, parfois tu ne l’arrêtes pas, c’est la vie, rejouait le gardien espagnol en zone mixte. Les tirs au but, c’est aussi un peu de la chance , il faut surtout voir ce qu’on peut améliorer pendant le match. »

C’est vrai aussi, même si cela aura souvent été une histoire de tirs au but ces derniers mois à Marseille, entre l’élimination contre Annecy la saison dernière au stade des quarts de finale (2-2, 6-7 t.a.b.) et bien sûr celle contre le Panathinaïkos en août sur la route de la Ligue des champions (2-1, 3-5 t.a.b.). C’était il y a cinq mois, avec un autre entraîneur, Marcelino. C’était il y a une éternité, en fait, et cela rappelle que l’OM traverse une saison compliquée et sans grande saveur, sans trop savoir où le club va ni ce qu’il doit viser cette saison. Une tentative de réponse de Jordan Veretout : « Il faut vite se remettre la tête à l’endroit. En championnat, on est à la traîne aussi (7 e ) . Il reste deux compétitions, à nous de faire le taf en Ligue Europa pour aller le plus loin possible. » Avant de recevoir à Monaco et de se déplacer à Lyon, Marseille compte six points de retard sur le podium, et se rapproche d’une double confrontation contre le Shakhtar Donetsk en barrages de C3 dont il faudra sans doute sortir gagnant avant les tirs au but.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com