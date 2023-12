OM, une renaissance en trompe l’œil

Avant de recevoir Lyon mercredi, l’OM a gagné les deux premières rencontres de son triptyque décisif à domicile. De quoi respirer un peu, et redonner de l’air à Gennaro Gattuso, même si ces deux succès ne masquent pas les carences béantes des Phocéens.

En confiant sa destinée à un Italien en septembre dernier, l’OM misait sur une renaissance haute en couleurs. Problème : en deux mois sur le banc phocéen, Gennaro Gattuso n’a livré aucun chef d’œuvre, son équipe s’emmêlant trop souvent les pinceaux. Mais à la sortie d’une semaine qu’on annonçait à hauts risques pour le champion du monde, le tableau est un peu plus joyeux. Tombeur de l’Ajax, puis de Rennes en quatre jours au Vélodrome, l’OM a peut-être enfin lancé sa saison… d’un point de vue comptable. Car, pour le reste, le chantier est colossal.

Gagner d’abord, rassurer plus tard

Amine Harit a lui-même souligné ce paradoxe, quelques minutes après la victoire pleine de réalisme de l’OM face à Rennes (2-0, avec deux tirs cadrés pour deux buts). « C’est notre meilleur match en championnat cette saison, un match abouti » , a d’abord lancé le Marocain, au micro de Prime Vidéo avant d’être un peu plus lucide : « Peu importe la manière, il fallait prendre des points avec la victoire. On retrouve de la confiance dans nos mouvements. C’est un match sur lequel on va devoir s’appuyer » . Un point de vue partagé par Azzedine Ounahi, au même micro : « On était obligé de gagner pour lancer la saison. C’est bien d’enchaîner. On n’a pas gardé trop le ballon, on avait plus de maîtrise en deuxième période. On retient les trois points. » …

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com