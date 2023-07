OM : une autre dimension et des questions

La première phase de recrutement de l'OM confirme la montée en gamme du club phocéen ces deux dernières années. Celle-ci s'accompagne cependant d'interrogations économiques, alors que Frank McCourt vise l'équilibre des comptes à l'issue de la saison 2023-2024.

Tout va très vite dans le football, dit le célèbre poncif, et ce n’est pas l’Olympique de Marseille qui risque de le ringardiser. Tout est allé très vite ces dernières semaines, ces derniers jours, à l’OM où les légères inquiétudes ont laissé place à une grande excitation, provoquée par un mercato qui commence à avoir de l’allure. Quelques heures seulement après l’annonce du départ de Dimitri Payet, les supporters marseillais ont, pour certains, pu essuyer leurs larmes en apprenant l’officialisation de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Une belle pioche, même à 34 ans, après deux premières recrues séduisantes sur le papier, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Et avant le petit dernier, Ismaïla Sarr, dont le transfert a été confirmé par le club ce lundi soir. Ce ne sont pas les noms les plus ronflants, mais ce sont des noms qui claquent pour la Ligue 1, le cinquième championnat européen (peut-être même bientôt le sixième). En quelque sorte, ce début de recrutement permet de se rendre compte que l’OM a parcouru du chemin en un peu plus de deux ans et depuis la fin de l’ère Jacques-Henri Eyraud. Une montée en gamme, voire une nouvelle dimension, avec des ambitions et aussi quelques interrogations.

Du beau monde sur la Canebière

Marseille peut désormais compter sur d’autres atouts que sa grande histoire et son étoile pour se montrer attractif. C’est à mettre au crédit du président Pablo Longoria et du directeur du football Javier Ribalta, qui ont du réseau, des idées et une certaine capacité à vendre un projet sportif aux joueurs convoités. Ce qui n’est pourtant pas simple quand l’entraîneur change chaque été : après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, Marcelino va tenter d’infuser sa méthode au sein de l’effectif marseillais. Dans un tel contexte, ce n’est pas rien de parvenir à séduire un attaquant comme Aubameyang, en échec à Chelsea, mais qui compte près de 100 matchs européens avec Lille, Dortmund, Arsenal, le Barça et donc les Blues (46 buts, 15 passes décisives). Même chose avec Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, qui était un solide titulaire à l’Atlético de Madrid en 2021-2022, ou encore Ismaïla Sarr, qui aurait pu choisir de rester en Angleterre, com

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com