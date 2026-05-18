OM-Rennes, un match record dans les cinq grands championnats
Une petite stat pour le livre des records. L’Olympique de Marseille a battu le Stade rennais (3-1) , devant son public, pour son dernier match de la saison en Ligue 1, ce dimanche.
Une pluie de tirs pour 4 buts
À défaut de gagner des titres, les deux clubs ont clôturé la saison e n s’offrant un record : celui du plus grand nombre de tirs tentés sur un match . Les Marseillais et les Rennais se sont tous les deux essayés devant le but à 27 reprises durant la partie, soit 54 tentatives au total, pour 17 cadrées et 4 buts . Jamais une rencontre des cinq grands championnats européens n’avait connu autant de prises d’initiatives au cours des vingt dernières années, d’après Opta .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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