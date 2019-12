OM : qui est Nemanja Radonji?, le super remplaçant marseillais ?

Devinette. Qui est international, milieu offensif et se montre décisif presque tout le temps ces dernières semaines avec l'OM ? Dimitri Payet ? Oui, mais pas que. Buteur à quatre reprises sur les cinq derniers matchs des Marseillais, opposés à Nîmes ce samedi soir (20h45), Nemanja Radonji? est l'un des autres hommes en forme du dauphin du PSG. Et là où la statistique est encore plus marquante, c'est que le jeune Serbe inscrit toutes ces réalisations en étant remplaçant au début du match. Son dernier en date, samedi à Metz (1-1), a permis à Villas-Boas et les siens de rester invaincus depuis fin octobre.Et voilà comment un joueur, mondialiste avec sa sélection en 2018, recruté pour 14 millions d'euros il y a un an et demi est sorti de l'impasse. Car celui que Florian Thauvin a récemment affublé du surnom -- un brin exagéré -- de Ronaldo serbe a bien galéré depuis son arrivée. Muet avant sa série actuelle, le joueur avait enchaîné les entrées en jeu décevantes et les choix improbables sur le terrain. Une belle tête d'erreur de casting. Ahahah Nemanja ouiiiii montre leurrrrrr #TheSerbianCristiano-- Florian Thauvin (@FlorianThauvin) November 29, 2019 « Ici, c'est un autre monde que la Serbie où c'était un phénomène qui se baladait. Là où ses accélérations passaient tout le temps là-bas, c'est plus compliqué en Ligue 1, estime Damien Le Tallec, milieu de Montpellier qui a évolué avec Radonji? à l'Etoile Rouge de Belgrade (2017-2018). Mais c'est un petit génie et il est en train de montrer ce qu'il sait faire. »A 23 ans, le milieu offensif a déjà connu plusieurs vies. Une formation au Partizan Belgrade où son président explique à son départ qu'il « a un problème dans sa tête », un passage en Roumanie, un tour en Italie et notamment à l'AS Rome de Rudi Garcia puis un retour en Serbie où on s'applique à lui faire perdre du poids. Et où il justifie enfin sa réputation de petit ...