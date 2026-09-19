OM-PSG : qu’es-tu devenu, cher Classique ?

Fausse modestie, scénario pratiquement toujours couru d’avance et Marseille en crise perpétuelle au moment où arrive le Classique entre l’OM et le PSG. Ce qui était autrefois le point d’orgue de la saison en Ligue 1 a perdu en saveur, au point de n’être plus qu’une journée de championnat lambda ?

C’est censé être un des moments forts du championnat de France, une affiche qui donne la tendance, braque les projecteurs et électrise les discussions. En 2026, quand les meilleurs ennemis marseillais et parisiens se retrouvent au Vélodrome pour en découdre, tout ce folklore semble désormais suranné. Si l’on vend toujours l’atmosphère incandescente du Vélodrome lorsque le rival honni se déplace en Provence, la réalité devrait être tout autre ce dimanche. À 48 heures de la rencontre, le volcan marseillais était loin de faire le plein puisqu’environ 4 000 billets ouverts à la vente au grand public n’avaient toujours pas trouvé preneur, une situation rarissime. Preuve que le Classique est désormais devenu un moment où les histoires se racontent mais ne s’écrivent plus.

Une affiche que plus personne ne tend

Tout ce qui faisait le sel de cette affiche s’est finalement évaporé ces dernières années, même les taquineries tentées par Luis Enrique envers Bruno Genesio en conférence de presse manquent de peps : « C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît, qui a un grand niveau. Je reste concentré sur ce qui est important pour moi. Je lui souhaite le meilleur… après le match du PSG. Euh, non, je ne peux pas le lui souhaiter parce qu’il est l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Je retire mes propos ! Excusez-moi, je ne peux pas souhaiter “très bonne chance” à l’entraîneur de Marseille. À Bruno Genesio dans l’avenir, oui ! » Une communication lissée pour ne pas froisser et qui finalement n’intéresse personne. L’OM de son côté n’a pas le cœur à la fête après un début de saison catastrophique pour une victoire et quatre défaites en cinq matchs. Un état de forme ramenant à 1964-1965, sous Mario Zatelli en deuxième division et restée dans les mémoires comme « la pire » de l’histoire olympienne.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com