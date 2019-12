OM : pourquoi Villas-Boas épate les coachs de Ligue 1

Un mois et demi d'invincibilité en Ligue 1, une série en cours de six victoires, incluant des succès précieux sur Lille, Lyon, Angers ou Bordeaux... A l'évidence, avec André Villas-Boas (AVB), l'OM va droit au but. Les récentes « victimes » d'AVB adoubent leur jeune homologue portugais, 42 ans, à la carte de visite ronflante -- Porto, Chelsea, Tottenham -- mais débarqué de nulle part à l'intersaison.« Des actes en rapport avec son discours »« C'est un entraîneur qui aime que son équipe ait le ballon, estime Paulo Sousa, son compatriote aux commandes de Bordeaux, dernier adversaire défait au Vélodrome dimanche 8 décembre. Le projet de jeu est clair et il n'en change pas. Tactiquement, sa formation joue haut, presse son adversaire avec beaucoup de vitesse dans les passes. Il a amélioré la construction du jeu de l'équipe et bien fait comprendre à ses joueurs l'importance du replacement à la perte du ballon. Les deux joueurs de couloirs (NDLR : Bouna Sarr et Jordan Amavi) ont ainsi un rôle très important. Ils sont très forts, avec beaucoup de vitesse et de technique et ils courent beaucoup pour défendre et attaquer. Et au milieu et en attaque, c'est aussi très bon. »Sousa, 49 ans, qui avait passé une semaine en stage chez AVB, alors qu'il coachait Tottenham (2012-2013), identifie la patte de son compatriote : « Il a donné de la stabilité émotionnelle à l'équipe et au club. » #OM: quand Villas-Boas cite Bernard Tapie en conférence de presse #TeamOM #OMFCGB pic.twitter.com/ORIvCZ4uxv-- La Provence OM (@OMLaProvence) December 6, 2019 Stéphane Moulin, le coach d'Angers battu dans son stade par l'OM (2-0), n'a pas caché son admiration pour le plan de jeu marseillais consistant à laisser le ballon à l'adversaire. « Il faut les féliciter, car ils avaient d'autres armes pour nous battre, dit l'entraîneur du SCO. Ils m'ont surpris, car c'est très fort de convaincre de tels joueurs de ne ...