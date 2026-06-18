 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM : pour un sursis d'orgueil
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 15:46

OM : pour un sursis d'orgueil

OM : pour un sursis d'orgueil

Trop loin des clous du fair-play financier de l’UEFA, l’avenir de l’OM était en suspens ces trois dernières semaines, avant que l’organe du football européen ne rende son verdict, ce mercredi. Si le club olympien pourra bien disputer la Ligue Europa cette saison, il devra endiguer ses pertes d'ici un an et écope tout de même une amende de 10 millions d’euros.

Ça a été chaud, très chaud, mais le Vélodrome verra bien de la Coupe d’Europe la saison prochaine. Pas celle espérée en début d’une saison mais sa petite sœur bariolée d’orange. Les Marseillais ont serré les fesses pour arracher la cinquième place du championnat lors de la dernière journée face à Rennes, et ces efforts ne resteront pas vains. Parce que cette Ligue Europa aurait pu leur filer sous le nez. En cause : les finances du club dans le rouge et le non-respect de « l’accord de règlement » signé en 2022 avec l’UEFA, qui engageait l’OM à rentrer dans les clous du fair-play financier.

L’OM se retrouve pris en étau : d’un côté une masse salariale qui explose, de l’autre des recettes en chute libre, non-qualification en Ligue des champions et crise des droits télé en prime.…

Evan MARGERIN pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC va se mettre au Géorgien
    Le Paris FC va se mettre au Géorgien
    information fournie par So Foot 18.06.2026 16:15 

    On avait dit de ne pas copier sur le voisin ! Le Paris FC devrait recruter Andria Kvirikadze, milieu de terrain de 18 ans du Dinamo Tbilisi . C’est ce qu’a récemment annoncé le média géorgien Geo Team , information confirmée par Le Parisien . Le jeune joueur devrait ... Lire la suite

  • Tuchel n'a pas pu apprécier l'hymne anglais à cause de certaines personnes
    Tuchel n'a pas pu apprécier l'hymne anglais à cause de certaines personnes
    information fournie par So Foot 18.06.2026 16:04 

    Attention, le petit oiseau va sortir. La très belle entrée en matière de l’Angleterre face à la Croatie (4-2) n’a pas entièrement réjoui Thomas Tuchel. Hyper exigeant comme à son habitude, TT aurait notamment fait trembler les murs à la pause, lorsque les Three ... Lire la suite

  • Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick
    Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick
    information fournie par So Foot 18.06.2026 16:02 

    La traduction automatique sur les réseaux sociaux peut avoir du bon. Face au Maroc en ouverture de sa Coupe du monde (1-1), le Brésil était à la peine offensivement. Si Vinicius a réalisé un exploit individuel pour inscrire le seul but de la Seleçao , ni Igor Thiago, ... Lire la suite

  • Infantino explose déjà son bilan carbone
    Infantino explose déjà son bilan carbone
    information fournie par So Foot 18.06.2026 15:57 

    Gianni Infantino avait promis un Mondial hors du commun. Visiblement il parlait aussi de son empreinte carbone. Selon Le Parisien , le président de la FIFA a déjà parcouru près de 20 000 kilomètres en jet privé après seulement une semaine de Coupe du monde , histoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank