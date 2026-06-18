OM : pour un sursis d'orgueil

Trop loin des clous du fair-play financier de l’UEFA, l’avenir de l’OM était en suspens ces trois dernières semaines, avant que l’organe du football européen ne rende son verdict, ce mercredi. Si le club olympien pourra bien disputer la Ligue Europa cette saison, il devra endiguer ses pertes d'ici un an et écope tout de même une amende de 10 millions d’euros.

Ça a été chaud, très chaud, mais le Vélodrome verra bien de la Coupe d’Europe la saison prochaine. Pas celle espérée en début d’une saison mais sa petite sœur bariolée d’orange. Les Marseillais ont serré les fesses pour arracher la cinquième place du championnat lors de la dernière journée face à Rennes, et ces efforts ne resteront pas vains. Parce que cette Ligue Europa aurait pu leur filer sous le nez. En cause : les finances du club dans le rouge et le non-respect de « l’accord de règlement » signé en 2022 avec l’UEFA, qui engageait l’OM à rentrer dans les clous du fair-play financier.

L’OM se retrouve pris en étau : d’un côté une masse salariale qui explose, de l’autre des recettes en chute libre, non-qualification en Ligue des champions et crise des droits télé en prime.…

Evan MARGERIN pour SOFOOT.com