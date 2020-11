OM plus grand que PSG : Leonardo a raison !

Leonardo l'a déclaré hier : "Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille." Une bombe pour les supporters parisiens ! Mais le directeur sportif du PSG dit vrai. Explications...

Virilisme couillu !

Le refrain préféré du PSG : " On a Leonardo "

Le hold-up du siècle ! Le 30 août 1998, soit 50 jours après la victoire de la France contre le Brésil, cinq Bleus marseillais (Zidane, Blanc, Deschamps, Pirès et Dugarry) paradent sur la Canebière avec le trophée doré : Marseille vient de "piquer" la Coupe du monde à la France entière ! Et dire que d'autres "Marseillais" auraient dû être là : Barthez est resté coincé à Monaco, Lebœuf et Desailly ont été retenus par Chelsea, de même que Boghossian par Parme... Sacrés Phocéens !Les Marseillais (pas ceux de la téléréalité) ont réussi à détourner cette victoire française en un succès de leur ville et de leur club, confirmant de façon dévoyée qu'ils sont encore. Le visage souriant de l'idole nationale, Zinédine Zidane, le gosse des quartiers Nord, a été projeté à Paris (Arc de triomphe) et s'étale en fresque à Marseille (La Corniche) : im-pa-rable ! Le triomphe en Ligue des champions 1993 avait déjà, bien sûr, conforté Phocée comme la première place forte du football français, reléguant même le PSG et sa coupe(Coupe des coupes 1996) au rang de faire-valoir. Effacée la calamiteuse affaire OM-VA qui avait sali l'image d'un OM rétrogradé en D2 ! L'année 1998 a rétabli la victoire du temps long en histoire sur le temps présent.Longtemps avant le règne de Saint-Étienne des années 1970, Marseille était déjà le premier club français, puisque détenteur de records de victoires en Coupe de France, considérée longtemps comme la compétition reine du foot français jusqu'à ce que les coupes d'Europe mettent plus en valeur le championnat (C1 et C3). Pour le meilleur, souvent, et parfois pour le pire,s'est donc installé durablement dans l'inconscient collectif hexagonal. Un peu comme TF1 est devenu la chaîne de TV numéro 1 en France en capitalisant sur l'ancienneté de son ancêtre, la. Or, la victoire des Bleus de 1998, c'est aussi la victoire télévisuelle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com