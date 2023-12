OM-OL : Trois supporters lyonnais arrêtés pour injures raciales et provocation à la haine

Leurs penchants vont vous surprendre.

Comme rapporté par RTL, trois supporters lyonnais ont été arrêtés ce mardi et placées en garde à vue. Le motif ? « Provocation à la haine raciale » en plein parcage visiteurs, lors de l’OM-OL annulé suite au caillassage du car des joueurs et du staff rhodaniens. Âgés de 27, 33 et 34 ans, ces trois employés seraient tous liés au groupuscule de la Mezza Lyon, classé à l’extrême-droite, et adepte des saluts nazis à tout bout de champ.…

AL pour SOFOOT.com