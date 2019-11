OM-OL : Payet gâche le retour de Garcia au Vélodrome

C'est un cri presque bestial lancé vers le virage nord d'un stade Vélodrome rempli comme jamais auparavant. Derrière le but lyonnais, Dimitri Payet harangue ses supporters, se tape le torse et pointe des index la pelouse. Presque en transe, le milieu offensif fête son doublé. Et sa revanche sur son ancien entraîneur Rudi Garcia, dont la remontée du Rhône a largement été évoquée avant cet OM-OL.Au jeu des petites déclarations pour faire monter la pression avant l'Olympico, Payet a plus que fait sa part. Vendredi, il n'a pas hésité à cibler son ex-technicien, venu se pencher au chevet de Lyon cinq mois après avoir quitté une ville qui ne voulait plus guère de lui.«Je savais ce que j'avais à faire»« Nos rapports se sont détériorés, a-t-il lancé en conférence de presse. Je ne l'oublie pas non plus. Il y a eu des moments plutôt chauds, une communication qui ne passait plus, des prises de tête. J'ai mon caractère aussi. On ne s'est pas quittés en bons termes on va dire... »Dimitri Payet a allumé, mais Dimitri Payet a assumé. Sur son aile gauche, le Réunionnais a tout fait ou presque, à l'image de son deuxième but, inscrit vingt minutes après son penalty (1-0, 18e). Un tacle rageur, un changement d'aile vers Lopez, un ballon retrouvé dans l'axe, un petit dribble et une frappe du droit (2-0, 39e). L'espace d'un soir, on a revu le joueur de West Ham qui avait épaté la Premier League.« Je savais ce que j'avais à faire. J'ai préparé ce match sereinement, a-t-il lâché après le match. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur, ce qui me dérangeait, ce qui me titillait depuis un certain temps. Je n'ai pas voulu mettre le feu ou quoi que ce soit. J'ai juste dit ce que j'avais à dire. » LIRE AUSSI > Rudi Garcia raconté par ceux qui l'ont connuLe contexte, Rudi Garcia s'est retrouvé en plein dedans. Conspué lors de ses derniers mois à Marseille, le technicien a bien pu constater que sa ...