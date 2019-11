OM-OL : Marseille s'offre enfin l'Olympico

Ils attendaient ça depuis plus de cinq ans. Sur leur faim contre l'OL depuis mai 2014 en Ligue 1, les Marseillais ont rompu la série noire en s'imposant dimanche soir (2-1). Ils peuvent dire merci à Dimitri Payet, auteur d'un doublé.Le matchSi chaque dimanche soir de Ligue 1 pouvait ressembler à ça, on ne s'en plaindrait pas. Vif, engagé et heurté, cet Olympico a été une belle publicité pour notre Ligue 1. Si l'OM a bousculé un OL perdu en première période dans le sillage d'un très grand Dimitri Payet, la tête de Moussa Dembélé (2-1, 59e) et l'expulsion d'Alvaro cinq minutes plus tard ont complètement relancé le match. Mais même à dix et en tremblant sur une très dangereuse reprise de Martin Terrier dans les derniers instants, Marseille tenait trop à sa victoire. Qui l'amène en deuxième position de la Ligue 1.L'homme du match : Dimitri PayetAllumer son ancien entraîneur, c'est une chose. Assumer devant un Vélodrome bondé est une autre chose. Auteur d'un doublé, Dimitri Payet a réalisé un très grand match, digne de ses plus belles sorties avec West Ham quand l'OM était venu le chercher en Premier League. Vingt minutes après sa première réalisation, il est impliqué sur toute l'action de son deuxième but. À ce niveau, il est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.L'ambianceL'OM a dignement fêté ses 120 ans. Un défilé de 6000 supporters entre la plage du Prado et le Vélodrome, un impressionnant tifo déployé avant le coup d'envoi et un record d'affluence battu avec 65 421 spectateurs. Comme attendu, Rudi Garcia a été largement conspué et insulté pour son retour à Marseille, six mois après avoir quitté son banc de touche, protégé par des stadiers cette fois. Mais l'ambiance et le folklore auraient quand même pu se passer d'un nouveau caillassage du bus lyonnais sur la route du stade. LIRE AUSSI > Le bus de l'Olympique Lyonnais caillassé avant le match face à l'OM ...