OM-OL : Marseille répond à Garibian et tacle Aulas

Trois jours après, l'Olympico entre l'OM et l'OL, remporté (2-1) par Marseille, n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre. Ce mercredi, le club phocéen a fait part de son agacement en publiant un long communiqué dans lequel il « s'étonne que la direction technique de l'arbitrage ait pris des positions publiques à l'encontre d'une décision arbitrale 48 heures après une rencontre ayant opposé Marseille à Lyon. » Communiqué officiel L'Olympique de Marseille s'étonne que la direction technique de l'arbitrage ait pris des positions publiques à l'encontre d'une décision arbitrale 48 heures après une rencontre ayant opposé Marseille à Lyon-- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 13, 2019 Mardi, Pascal Garibian avait estimé que le pénalty sifflé pour une main de Thiago Mendes et transformé par Dimitri Payet n'aurait pas dû être accordé. « Factuellement, techniquement, ce pénalty aurait dû être annulé », avait déclaré le directeur technique de l'arbitrage français lors d'une visite de presse du centre de visionnage de la VAR à Paris. Dimanche, la VAR n'avait pas décelé une main du Marseillais Morgan Sanson préalable à celle du Lyonnais.« Garibian reconnaît que le pénalty de l'OM n'aurait pas dû être sifflé... Pourquoi la presse occulte ce fait rarissime », s'était étonné dans foulée Jean-Michel Aulas sur Twitter. Le président de l'OL avait déjà déploré de « grosses erreurs » d'arbitrage après la rencontre. OM-OL: Garibian reconnait que le pénalty de l'OM n'aurait pas dû être sifflé https://t.co/hoUlxKAOMW via @MadeInFOOT @OL @BilelGhazi pourquoi la presse occulte ce fait rarissime:le patron d la DTNA reconnaît que c'est sur 1 erreur d la VAR que ce but déterminant a été accordé?-- Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 12, 2019 Dans son communiqué, l'OM égratigne Aulas et sa prétendue influence derrière les propos de Garibian. « Cette ...