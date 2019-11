OM-OL : Jean-Michel Aulas dénonce «une cité de non-droit» et l'arbitrage

Il était resté en arrière-plan. Dans cette semaine pré-Olympico, on a surtout évoqué la charge de Dimitri Payet sur son ancien entraîneur Rudi Garcia et le retour sous tension au Vélodrome qui attendait ce dernier. Mais Jean-Michel Aulas n'est pas homme à se contenter d'un second rôle. Dimanche, quelques minutes après la défaite de l'OL sur la pelouse de l'OM (2-1), le président lyonnais a pris la parole sur les antennes de Canal + et de beIN Sports. Et il a allumé ce qu'on appelle, un soir où le contenu du match de l'OL a été décevant, un contre-feu. «Une cité de non-droit où tout est possible»Première cible du dirigeant lyonnais : l'arrivée houleuse de son équipe au Vélodrome. Le bus de l'OL, qui affichait les couleurs du club, a été pris pour cible par des supporters marseillais. Visées par des projectiles, deux de ses vitres latérales ont explosé. En mai, le bus lyonnais avait déjà été caillassé. AFP/Sylvain Thomas Après avoir menacé de ne pas jouer la rencontre, « JMA » évoque sur beIN Sports cette arrivée «dans une cité de non-droit où tout est possible. On a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on allait s'en prendre au car. On ne peut pas imaginer que les joueurs n'aient pas été affectés ». « Quand on casse sur commande pour impressionner, c'est dommage, poursuit-il sur Canal +. Si les gens responsables veulent savoir qui a fait ça, ils le trouveront. »L'arbitrage et le pénaltyC'est l'un de ses sujets de prédilection et il n'a pas manqué d'y faire allusion. Peu après le quart d'heure de jeu, l'OL concède un pénalty pour une faute de main évidente du milieu lyonnais Thiago Mendes dans la surface. Si Jean-Michel Aulas ne nie pas la main du Brésilien, il en a vu une autre dans la surface de réparation lyonnaise juste avant : celle du Marseillais Morgan Sanson.«Elle change le destin du match», souligne-t-il. Sur la vidéo du corner de Payet qui amène le ...