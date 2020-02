OM-Nantes : les noces à Rongier

Pour la première fois depuis son départ à Marseille l'été dernier, Valentin Rongier retrouve le FC Nantes, son club formateur, au Vélodrome samedi après-midi. En moins de six mois, le milieu de terrain a parfaitement réussi son intégration à l'OM. En attendant de pouvoir fêter son premier but.

MarseilleNantes le 22/02/2020 à 17:30 Ligue 1 Conforama Diffusion sur

Dans sa tête, Valentin Rongier s'imaginait peut-être devoir patienter jusqu'au 22 février pour remettre les pieds au Vélodrome, le maillot des Canaris sur les épaules. Le 3 septembre dernier, le mercato d'été vient de fermer ses portes et les négociations entre l'OM et Nantes pour le transfert du milieu de terrain ont capoté. ", rembobinait le principal intéressé pouren novembre.: "Si vous voulez me retirer le brassard vis-à-vis du groupe, je comprendrai."" Il la prendra finalement pour faire ses adieux à ses désormais ex-coéquipiers après une journée interminable qui l'aura vu signer à Marseille en qualité de joker. Un soulagement et l'occasion pour le joueur de 25 ans, réputé comme un bon petit joueur de Ligue 1 au FCN, de donner un nouvel élan à sa carrière. Résultat, le Vélodrome est son nouveau jardin et le peuple marseillais est déjà séduit. Un premier pari réussi. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com