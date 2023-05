OM-Milan 1993 : la bataille entre Fabio Capello et Raymond Goethals

Deuxième volet de notre saga en cinq épisodes sur la victoire en C1 de l'OM en 93 : Dès qu’il s’agit de jouer les Italiens, on sort l’échiquier. La finale OM-Milan n’échappe pas à cette règle. Face à Fabio Capello, adepte global d’un 4-4-2 hérité d’Arrigo Sacchi, Raymond Goethals a opté pour un 5-2-3 capable de subir… mais aussi de piquer !

Le mercredi de la finale, le 26 juin au matin, les Olympiens se sont levés le plus tard possible. Le petit-déj’ est pris en commun à 10h30 avant une courte balade bucolique. On a intériorisé les infos de la veille en provenance du camp milanais… Les Rossoneri sont arrivés à Munich mardi en fin de matinée, escortés par des interrogations sur le cas Papin : jouera ou jouera pas ?

JPP, menace fantôme…

« C’était la plus grosse crainte de Bernard Tapie, avait révélé le milieu Jean-Philippe Durand sur RMC Sport . Il redoutait que Jean-Pierre joue et qu’il nous marque un but. » À l’aéroport, JPP avait déclaré aux journalistes français, la mine contrariée : « On est six attaquants étrangers qui pouvons jouer dans tous les meilleurs clubs du monde, mais pour trois places seulement, c’est ça le problème. » Jusqu’à l’Arrêt Bosman acté en 1996, les clubs européens ne peuvent aligner que trois étrangers en match. Fabio Capello, coach de l’AC Milan, leur avait aussi répondu ensuite dans un français plus que correct : « Jean-Pierre est important pour nous. Il connaît la mentalité et le jeu de l’équipe de Marseille. Il y a possibilité qu’il joue demain. Je déciderai. » À midi, Jipé avait appelé d’un antique téléphone cellulaire sa femme Florence, soulagé : il sera remplaçant ! Il craignait d’être en tribune… Marcel Desailly devra marquer l’immense buteur Marco van Basten. Il ne pense qu’à ça, comme il l’a confié la veille également, prêt au combat : « Ç a peut faire peur, mais on est pro. C’est un challenge pour moi de marquer un des meilleurs joueurs du monde. » Après le déjeuner au soleil à 13h, les Phocéens remontent dans les chambres pour la sieste. Comme d’hab, Fabien Barthez n’a pas sommeil, alors il regarde Roland-Garros à la télé… À 16h30, collation et dernier briefing de Raymond Goethals. Puis c’est le départ au stade olympique à 17h.…

Retrouvez le 3e volet de notre saga en 5 épisodes consacrée à la victoire de l'OM en Ligue des champions 1993 demain sur sofoot.com.

Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com