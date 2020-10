So Foot • 27/10/2020 à 06:00

OM-Manchester City : attention virage

Avant de retrouver Manchester City mardi, au Vélodrome, André Villas-Boas a précautionneusement décéléré avant de s'engager dans ce qui pourrait être l'un des tournants de son aventure marseillaise. Le Portugais le sait : une victoire face au City de Pep Guardiola lui permettrait de marquer des points, et pas seulement au classement du groupe C. Ce match est aussi une histoire de coeurs à conquérir.

C'est pour ça qu'il est venu à Marseille. Pour humer cette odeur de caoutchouc sur l'asphalte et goûter à la sensation de vitesse. Pour mettre le pied sur l'embrayage et conduire un groupe sur ces routes aussi sinueuses que prestigieuses. Et après la crevaison grecque de son OM, André Villas-Boas s'apprête à emmener son bolide sur le deuxième tronçon de la. Là, au Vélodrome, il sait qu'il met le doigt dans "" : Manchester City. Une belle bagnole conçue par Pep Guardiola, que le pilote olympien considère comme "". S'il est de la même génération que son homologue catalan, Villas-Boas n'a encore jamais eu l'occasion de se mesurer à la tête d'ampoule du foot européen. Pourtant, ce ne sont pas les connexions qui manquent.