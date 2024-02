OM : les chantiers de Gasset

Face au Chakhtar, Jean-Louis Gasset va poser la première pierre de son aventure de quatre mois à l'OM. Une pierre déjà capitale, puisque poursuivre l'aventure européenne semble vital pour permettre au technicien et à ses troupes de mieux aborder les chantiers olympiens.

Du haut de ses 70 balais, dont plus d’un demi-siècle passé sur les bancs du monde professionnel, Jean-Louis Gasset ne fait plus du temps qui passe un sujet. « Je vis l’instant. On m’a demandé de réussir le pari, je kiffe, comme disent mes petits » , a souri le quatrième coach de la saison de l’OM, lorsque la question de son âge s’est invitée lors de sa présentation. « Est-ce qu’on s’est posé la question pour Wenger, Ferguson, Goethals ? Je ne me compare pas à eux, mais l’âge, c’est celui que vous avez dans la tête. Je n’ai pas l’impression d’avoir 70 ans, et j’ai quatre mois de ma vie pour réussir une mission. » Une mission contre la montre et périlleuse, donc, puisque le Montpelliérain doit relever l’OM d’ici le mois de mai. Ce qui ne sera pas une mince affaire, vu l’ampleur des dégâts, notamment en Ligue 1. La première pierre qui sera posée ce jeudi face au Chakhtar n’en sera que plus importante, à l’heure de lancer ce chantier colossal.

« Le préparateur mental, c’est moi »

Face aux Ukrainiens, qui ont pu attester de la fébrilité olympienne en égalisant par deux fois à l’aller, Jean-Louis Gasset joue déjà gros. Alors que l’OM est distancé en Ligue 1, prolonger l’aventure européenne sera primordial pour rallumer la flamme au Vélodrome. De plus en plus vindicatif, le public marseillais n’attend pas grand-chose de son nouveau technicien, mais si celui-ci offrait le parfum d’une épopée européenne au peuple ciel et blanc, il s’allégerait l’atmosphère pour le vrai combat : le championnat. Avec six points de retard sur les places européennes (8 sur la qualification en C1), l’OM n’est pas tout à fait hors course, puisqu’il reste 36 points à prendre d’ici la fin de saison. Mais les Marseillais n’ont plus de temps à perdre, alors que se profile un début de printemps relevé avec un enchaînement Rennes, PSG, Lille et Nice. Avant cela, Gasset pourra lancer une dynamique lors d’un triptyque plus abordable face à Montpellier, Clermont et Nantes.…

Par Adrien HEMARD DOHAIN pour SOFOOT.com