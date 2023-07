information fournie par So Foot • 20/07/2023 à 00:41

OM : le pari Aubameyang

Libéré par Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang va s'engager avec l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Toujours en quête d'un grand avant-centre, les Olympiens s'offrent un buteur en perte de vitesse mais de classe mondiale. Cela étant dit, est-ce un deal gagnant-gagnant ?

Après un début de mercato plutôt tranquille, marqué par l’arrivée de Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille vient de frapper un grand coup en attirant Pierre-Emerick Aubameyang dans ses filets. Troisième recrue estivale du club phocéen, l’attaquant gabonais va signer dans les prochaines heures un contrat qui s’étalera jusqu’en 2026. Libéré par Chelsea, où son passage ne restera pas dans les annales, l’avant-centre va retrouver la France dix ans après son départ de Saint-Étienne pour Dortmund. Avec ce pari, les Olympiens espèrent que ce transfert marchera aussi bien que celui d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis le 1 er juillet et dont l’avenir est toujours incertain, qui a marqué 18 buts (toutes compétitions confondues) avec les Phocéens la saison dernière.

C’est dans les vieux pots…

Depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille a plutôt du flair pour dégoter de bons joueurs sur le marché des transferts, comme le gardien Pau Lopez, le défenseur central Chancel Mbemba, le milieu Amine Harit ou encore Cengiz Ünder, mais reste incapable d’installer durablement un numéro 9 à la pointe de son attaque. Il faut remonter à la saison 2016/2017 pour trouver un avant-centre qui est parvenu à marquer au moins 20 buts lors d’une saison de Ligue 1 sous les maillots marseillais : Bafétimbi Gomis. Depuis, aucun n’est sorti du chapeau et n’a pu aider le club dans sa quête d’un trophée, qui échappe à l’OM depuis plus de onze ans. À défaut de parvenir à trouver son homme providentiel et en attendant que Vitinha ne prenne du muscle, l’OM va continuer ce qu’il sait faire de mieux : relancer les grands joueurs sur le déclin, sans toutefois prendre trop de risque.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com