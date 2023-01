OM, le meilleur est à venir

Sur une série de quatre succès de rang en Ligue 1, l'OM s'est remis la tête à l'endroit après un mois d'octobre où de nombreux doutes sur la véritable valeur de cette équipe étaient nés. Parmi les concurrents au podium derrière Paris et Lens, ce Marseille-là semble sortir du lot.

Les démons de Strasbourg ont été chassés

À quelques jours du début du Mondial, l'OM avait laissé ses supporters pour près d'un mois et demi sur des scènes de liesse délirantes à Monaco , auxquelles Amine Harit n'avait pas pu participer, victime d'une déchirante blessure quelques minutes plus tôt. Et, malgré la joie, une question restait dans l'air : qu'attendre de Marseille après les festivités du Qatar, maintenant que la Ligue des champions n'est plus au programme ? Les premiers éléments de réponse sont arrivés jeudi dernier et ce lundi. Avec deux victoires maîtrisées de bout en bout, un onze type qui commence à se dégager et des cerveaux bien au clair malgré quelques rumeurs sorties récemment - une éventuelle brouille entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor notamment - qui auraient pu faire réapparaître les doutes estivaux, il faudra bien compter sur les Phocéens en 2023. Hors PSG et Lens, qui semblent désormais danser à deux sur les sommets, l'OM est bel et bien le prétendant au podium qui a le mieux digéré la bûche de Noël.Si la relative faiblesse des Toulousains jeudi dernier a sans doute joué dans le fait que les Olympiens ont réussi à inscrire six pions en un match pour la première fois en Ligue 1 depuis février 2018 (lors d'un succès 6-3 contre Metz), la victoire la plus significative pour Marseille est bien celle acquise à Montpellier . Car l'OM, qui a géré son match pendant 85 minutes avant de voir Nuno Tavares péter un plomb et Pau López offrir une chance au MHSC de revenir, a cette fois réussi à conserver son succès., a savouré Valentin Rongier après le match au micro de Prime Video. Pour rappel, un scénario quasi similaire s'était produit à Strasbourg le 29 octobre dernier , et la bande de Tudor avait vu Kevin Gameiro envoyer un missile en lucarne dans les arrêts de jeu et les trois… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com