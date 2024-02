OM : le bazar sans la manière

Pour la deuxième fois de la saison, l'OM a changé d'entraîneur. Gennaro Gattuso va laisser sa place à Jean-Louis Gasset pour un intérim de quatre mois de mission commando. C'est un nouvel échec pour Pablo Longoria, qui ne semble plus être l'homme de la situation à Marseille.

L’hiver n’est pas encore terminé, et pourtant l’OL comme l’OM, les deux Olympiques qui devraient être des locomotives en Ligue 1, ont déjà changé deux fois d’entraîneur cette saison. C’est au moment où Lyon est en plein redressement et à cinq points derrière au classement que Marseille a piqué sa deuxième crise et peut-être remporté la palme du grand n’importe quoi. Au lendemain de la défaite à Brest en supériorité numérique (1-0) et d’une énième prestation indigente, Gennaro Gattuso a pris la porte, un peu moins de cinq mois après son arrivée sur le banc marseillais. Le nom de son successeur est rapidement tombé, ce sera Jean-Louis Gasset, qui vient pour une mission commando quelques semaines seulement après avoir rendu son tablier de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en pleine CAN.

C’est un autre contexte, une autre histoire qu’en septembre dernier, quand Marcelino était parti de lui-même après la réunion tendue entre Pablo Longoria et les groupes de supporters. Ce qui ne doit pas empêcher de faire le même constat, celui d’une instabilité chronique depuis le début du mandat de président de l’Espagnol (six coachs en un peu moins de trois ans) et d’un club qui ne ressemble plus à grand-chose et dont on ne sait pas où il veut aller, à force de chambouler son effectif et de vouloir tout révolutionner.…

Par Clément Gavard, avec Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com