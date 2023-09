information fournie par So Foot • 20/09/2023 à 23:55

OM : la réponse des représentants des supporters

Ça aurait fait long sur une banderole.

Après l’Olympique de Marseille, via un communiqué, au tour des groupes de supporters de donner leur version des faits. « À aucun moment nous n’avons proféré des menaces de mort ni demandé la démission de Marcelino » , reconnaissent auprès de l’AFP les dirigeants des South Winners et des Dodgers. Christian Castaldo, à la tête du dernier groupe nommé, confirme : « Il n’y a pas eu de menace de mort, c’est vrai qu’on a parlé de l’équipe, de ce qu’il se passe en ce moment. C’est vrai qu’ils sont restés blafards et sans réponse, autant sur le point technique que sur les questions du centre de formation soulevées par Rachid (Zeroual, dirigeant des South Winners, NDLR) . » …

FP pour SOFOOT.com