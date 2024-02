OM : droit dans le mur

Encore battu à Brest, malgré une supériorité numérique, l'OM n'en finit plus de creuser. Incapables de quoi que ce soit, et pas aidés par leur propre environnement, les Marseillais foncent vers une saison blanche avec désormais six points de retard sur les places européennes.

Extatique, Francis-Le-Blé se demandait où étaient les Marseillais dimanche soir, sur les coups de 22h40, après la victoire logique du Stade brestois, bien que réduit à dix, face à l’OM (1-0). L’issue de cette soirée, aussi aboutie pour les Phocéens sur la pelouse qu’en dehors, ne laissait pourtant que peu de place au doute : c’est bien tout au fond du trou que se trouve actuellement l’Olympique de Marseille, après trois mois sans victoire (à l’exception de celle, poussive, face aux amateurs de Thionville en coupe de France). A quelques jours du barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, les Marseillais ont déjà un pied dans un gouffre qui leur tend les bras, alors que l’Europe s’éloigne semaine après semaine.

L’entêtement de Gattuso

Les esprits les plus biaisés parleront sans doute en boucle du penalty que l’OM aurait dû obtenir en première période – de l’aveu même du fautif, Pierre Lees-Melou -, mais ce fait de jeu parait bien anecdotique face à l’ampleur du naufrage olympien dans la rade de Brest, énième épisode de la déliquescence d’une équipe qui ne ressemble plus à grand chose depuis de longues semaines. Et encore : sans un Ruben Blanco très inspiré, l’addition aurait pu être très salée pour les Olympiens, surclassés dans tous les domaines par les dauphins du PSG. Et Brest n’est pas la seule écurie à voguer dans des eaux qu’elle n’osait viser en début de saison, puisqu’après 22 journées de Ligue 1, l’OM est neuvième, à six points des places européennes et surtout à huit longueurs d’une qualification en Ligue des champions. Un objectif pourtant vital afin de maintenir le train de vie actuel de l’écurie marseillaise.…

Par Adrien HEMARD DOHAIN pour SOFOOT.com