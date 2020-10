OM, droit au blues

En manque de repères tactiques, l'OM a été balayé par Manchester City mardi soir. Si le 5-3-2 était probablement le meilleur plan à coucher face à la bande de Guardiola, son application a été bien trop fragile.

Villas-Boas : " Malheureusement, Marseille n'a pas l'argent pour faire venir Guardiola "

Avant de prendre un mur, André Villas-Boas refusait qu'on lui dessine un lion. Interrogé lundi, le Portugais avait même ri à l'évocation de cette idée : "" Pourtant, dès la distribution des feuilles de match, mardi soir, un 5-3-2 attendu est apparu, calque du système posé par Rudi Garcia face au même Manchester City lors du mois d'août dernier. Résultat ? Le schéma dessiné par le coach marseillais, très compact dans l'axe, a été plutôt équilibré défensivement et a naturellement forcé City vers une approche latérale de cette rencontre. Jusqu'ici, logique. Mieux : lors de la première période, si la bande à Pep Guardiola a tenu le ballon (67% du temps) et a empilé deux fois plus de passes que l'OM, l'actuel treizième de Premier League, arrivé à Marseille dans une forme aléatoire et avec un paquet d'absents, n'a réellement cogné son hôte du soir que sur deux erreurs individuelles (une passe en retrait complètement dingue de Valentin Rongier vers Duje Caleta-Car qui a trouvé KDB et un Ferran Torres altruiste ; un mauvais contrôle de Balerdi, sur lequel Torres a jailli avant que Zinchenko ne canarde le bas du poteau gauche de Mandanda).C'est ensuite que les affaires marseillaises se sont compliquées. Car si City a globalement ronronné offensivement avant de sortir deux caramels en fin de match , dont le premier, signé Gundogan, est la logique conséquence des nombreuses bombes posées sur le côté droit marseillais, histoire de soigner la différence de buts, l'OM n'a quasiment jamais su exister loin de son camp, au contraire de l'OL cet été, qui avait su emmener la bande de Guardiola dans un match de transitions. Or, mardi soir, il aura fallu attendre la 29minute, une talonnade d'Amavi, suivi d'une autre de Radonjic côté gauche, pour enfin voir les Marseillais réussir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com