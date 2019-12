OM : Dimitri Payet, histoire d'un retour en très grande forme

Si elle rentrait, c'était le but de l'année. Il reste dix minutes à jouer dans cet OM-Bordeaux et Marseille mène 2-1. Dimitri Payet franchit la moitié de terrain et tente un lob de près de 50 mètres sur Benoît Costil. Raté. La tentative s'écrase sur le haut du filet du gardien girondin. Dommage. Mais le milieu offensif n'avait pas besoin de ça pour que son match soit réussi.Tireur du corner qui amène l'égalisation d'Amavi lors de la victoire marseillaise dimanche (3-1) et omniprésent sur le terrain, l'international affiche une très grande forme cette saison, pas étrangère à la deuxième place de l'OM. Loin, très loin, du laborieux joueur de la première partie de l'année 2019 où Rudi Garcia l'avait à plusieurs reprises relégué sur le banc. Positionné sur l'aile gauche par André Villas-Boas, Payet a inscrit un doublé contre l'OL de son ancien coach, a été buteur et passeur décisif à Angers mardi avant de tourmenter les Bordelais dimanche. Le coup de tête de @JordanAmavi #OMFCGB #DroitAuBut pic.twitter.com/RWC2vBvRNo-- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2019 « Je retrouve le joueur que j'ai adoré voir évoluer chez nous, s'enthousiasme Jean-Michel Vandamme, l'un des dirigeants du Losc qui avait travaillé à sa venue. Quand il évolue à ce niveau, c'est l'un des meilleurs joueurs français. » « Il fait beaucoup d'efforts dans son couloir, abonde Elie Baup, son ancien entraîneur à l'OM et consultant pour beIN Sports. Même à la perte de balle, on le voit participer au pressing puis aider à lancer les attaques ensuite. »Un lien de confiance avec Villas-BoasDifficile de ne pas y voir l'apport d'André Villas-Boas. Dimitri Payet n'avait pas manqué de saluer son rôle, le comparant directement avec son prédécesseur Rudi Garcia avant le choc contre l'OL en novembre. « La différence la plus flagrante, c'est qu'on a aujourd'hui un coach qui parle avec son ...