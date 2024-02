OM : des cycles avec des petites roues

Des résultats en berne, un manque de caractère flagrant, un jeu pas vraiment enthousiasmant : l'OM vit un début d'année proche du néant. Pablo Longoria tient bon la barre pour essayer d'éviter le mur, mais il est bien le seul à pouvoir lire son compas.

La poussière commence à s’accumuler sur l’armoire à trophées du centre Robert Louis-Dreyfus. Malheureusement, Pablo Longoria ne semble toujours pas avoir trouvé de plumeau. L’OM n’a plus décroché le moindre titre depuis la regrettée Coupe de la Ligue en avril 2012. Ce n’est vraisemblablement pas cette année que les Phocéens vont remédier à cette anomalie. Triste huitième de Ligue 1, le club olympien a déjà pris la porte en Coupe de France. Pas de quoi aborder avec optimisme le barrage de Ligue Europa face au Shakhtar dans quelques jours. Autant dans les résultats que dans l’animation, l’OM avance à tâtons, dans on ne sait quelle direction.

Droit au mur ?

Dans un entretien à paraître jeudi dans le magazine So Foot , Pablo Longoria affirme avoir « une vision à vingt ans » pour l’OM. « Le football est une course de fond, dont le but est de savoir qui a le meilleur projet et qui a les meilleures idées pour construire un club. Et moi, j’aime construire » , explique-t-il. L’édifice paraît pourtant un peu bancal. En trois ans, le club a connu cinq entraîneurs : André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et donc Gennaro Gattuso — sans compter les intérimaires Nasser Larguet et Jacques Abardonado. Compliqué de bâtir dans ces conditions, d’autant que les va-et-vient ne se limitent pas qu’au fauteuil de coach.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com