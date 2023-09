OM : cinq journées et déjà une saison à jeter ?

En trois jours, l'OM est passé de club invaincu en Ligue 1 - et au jeu un peu chiant, c'est vrai - à institution au bord de l'implosion. À l'heure de s'envoler pour Amsterdam mercredi matin, les Marseillais n'avaient plus de coach, et peut-être plus de président. L'été est à peine fini que la saison pourrait déjà être terminée pour les Phocéens.

La saison de l’OM est-elle déjà terminée ? Cela peut paraître précipité, mais à la lumière des évènements des deux derniers jours, la question se pose. S’il y avait eu des caméras de télévision à l’époque du Titanic, elles auraient filmé ce que l’on voit à Marseille ces derniers jours. À savoir le naufrage inattendu d’un navire que l’on pensait insubmersible depuis quelques mois, fort de la cote d’amour irrationnelle envers son commandant Pablo Longoria, et une stabilisation des résultats depuis trois ans, malgré la tempête du Panathinaïkos en août. C’était avant que l’embarcation olympienne ne chavire, lundi soir, torpillée par les leaders des virages du Vélodrome. Lors de cette réunion aux allures de mutinerie, les dirigeants de l’OM et le coach Marcelino ont été invités à quitter le pont. Ce dernier l’a fait, mercredi, tandis que les premiers temporisent encore. Si bien qu’à l’heure d’entamer sa croisière européenne, Marseille n’a plus personne pour tenir la barre.

Abandonné, le navire

Marcelino ayant déserté mercredi matin, quelques minutes avant le départ pour Amsterdam de son équipage, c’est le fidèle bras droit Jacques Abardonado dit « Pancho » qui a enfilé à la va-vite le costume de capitaine. Dans le même temps, Jean-Pierre Papin, un temps pressenti pour cet intérim, lui a emboité le pas. Mais le Ballon d’or 1991 a lui pris la casquette de dirigeant de l’OM, pour pallier les absences de Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tissier. Visés par la mutinerie de lundi, ces derniers n’ont eux pas encore quitté le navire, mais réfléchissent à leur avenir sur le Vieux-Port.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com