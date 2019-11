OM-Brest : Radonjic évite le hic

Les Marseillais ont manqué de transformer une victoire étriquée en très mauvaise opération comptable. Ils pensaient avoir fait l'essentiel avec un but signé Bouna Sarr, intervenu à l'heure de jeu, après moult occasions non concrétisées.C'était compter sans le jaillissement de Cardona, venu tromper Mandanda à deux minutes de la fin de temps réglementaire. Par bonheur pour Payet et ses partenaires, Radonjic a pris dans la foulée l'initiative d'une frappe enroulée du droit, laquelle a fait mouche au ras du poteau gauche de Larsonneur (89e).Les vingt premières minutes voient l'OM se procurer deux occasions franches contre une aux Brestois. Benedetto, le premier, bute sur Larsonneur après s'être mis habilement en position de tir (12e). Puis, Sanson frappe la barre transversale adverse, sur un centre en retrait de Sakai que Benedetto a opportunément laissé passer (17e).Dans l'intervalle, Cardona a vu sa reprise en extension rebondir sur le poteau droit de Mandanda, puis sur le gauche, sans franchir la ligne (13e). Cela restera l'unique occasion des Finistériens en première période.Et de 4 pour MarseilleCar après quoi, l'OM assoit sa domination. Sans parvenir à trouver l'ouverture toutefois, malgré l'activité phocéenne et les pertes de balle répétées des Brestois à proximité de leur but.Benedetto décoche une reprise de volée puissante de six mètres mais a trouvé Larsonneur sur la trajectoire (38e).La seconde période débute par un coup franc de Payet repoussé par Larsonneur pile dans les pieds de Caleta-Carr dont l'intérieur du pied gauche, de près, rate le cadre (50e).Une fois devant au tableau d'affichage, les Marseillais ont manqué de réussite et d » efficacité. Payet a notamment frappé la barre sur coup franc (62e), puis Rongier, le poteau (64e), du pied gauche. Amavi a enroulé un ballon au ras de la lucarne (79e). Au final l'OM signe un 4e succès consécutif, une première depuis janvier ...