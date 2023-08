OM-Brest décalé à 19 heures à cause de la canicule

Un de plus.

À cause des fortes chaleurs qui touchent actuellement le sud de la France, le match de Ligue 1 de samedi entre l’Olympique de Marseille et le Stade brestois, initialement prévu à 17 heures, aura finalement lieu à 19 heures. Cette décision intervient alors que les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange canicule jusqu’à vendredi minuit. Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit. Le match entre l’Olympique lyonnais et le Montpellier Hérault avait déjà connu le même sort le week-end dernier, ainsi que le match du lendemain entre l’AS Monaco et le RC Strasbourg. Reste à voir si d’autres rencontres vont connaître le même sort.…

ARL pour SOFOOT.com