OM : analyse titre champion de France 2010

Il y a une décennie déjà, l'Olympique de Marseille remportait son dernier titre de champion de France et mettait fin à une anormale disette de 17 années sans titre. La recette : Didier Deschamps sur le banc et des soldats d'expérience sur le terrain.



"Deschamps qui reprend Marseille, ce n'est pas pour enfiler des perles."

Édouard Cissé

Le mercato ou l'arrivée des Expendables

Comme trop souvent à Marseille, ce printemps 2009 amène en plus du pollen quelques effluves de frustration. Ce dimanche 17 mai, ils sont 56 498 au Vélodrome pour assister à l'histoire et un passage espéré de témoin : une réception de l'OL, septuple champion de France en titre, pour lui rappeler qu'il est temps de faire tourner l'Hexagoal. Un doublé de Karim Benzema et un but de Juninho plus tard, l'OM s'incline 1-3. Malgré un exercice admirable, les hommes d'Éric Gerets ne ramèneront pas le trophée sur le Vieux-Port. La nostalgie de 1993 est toujours présente quand est annoncée l'arrivée de Didier Deschamps comme nouveau coach de l'OM. Objectif : faire mieux que l'année précédente. Avec la gagne comme seule issue, le dernier capitaine à avoir soulevé une coupe à Marseille sort sa recette la plus sûre : l'équipe de tauliers. Car selon chef DD, c'est bien dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures.Lorsque Deschamps propose à Édouard Cissé de le rejoindre dans son futur club, les objectifs sont on ne peut plus clairs., se souvient Cissé. Une mission pourtant compliquée sur le papier. En interne, comme souvent, l'été a été très agité. L'arrivée du champion du monde 1998 sur le banc a le mérite d'apaiser la déception après le départ du très apprécié Éric Gerets. Mais à peine le problème de coach réglé que c'est celui qui l'a fait venir, le président Pape Diouf, qui quitte le navire après un conflit avec Vincent Labrune. Il sera remplacé par Jean-Claude Dassier. C'est au milieu de ce joyeux foutoir qu'un drame a lieu : le décès de Robert Louis-Dreyfus, propriétaire de l'OM depuis 1996. Dans ce flou, tous les pouvoirs sont confiés à l'homme providentiel : Didier Deschamps, qui dispose Lire la suite de l'article sur SoFoot.com