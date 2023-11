OM-Ajax : à la croisée des chemins

Déjà en crise lors du match aller, fin septembre, l’Olympique de Marseille retrouve l’Ajax Amsterdam deux mois plus tard. Entre-temps, les Néerlandais ont aussi touché le fond, mais eux ont su rebondir. Contrairement à l'OM, qu'ils pourraient un peu plus enfoncer.

Deux mois après le nul spectaculaire à la Johan-Cruyff Arena (3-3), l’Ajax et l’OM se retrouvent en Ligue Europa ce jeudi au Vélodrome. À l’époque, les Marseillais étaient au bord du gouffre, après la désertion de Marcelino et la prise de recul de Pablo Longoria. En face, l’Ajax s’apprêtait, elle, à entrer dans une crise institutionnelle et sportive inédite. Deux mois plus tard, les Phocéens ont évité le naufrage, mais flirtent toujours avec. Appelé à la rescousse, Gennaro Gattuso pourrait même bientôt débarrasser le plancher. D’autant plus si ses troupes venaient à perdre ce jeudi face à une Ajax qui, elle, a redressé le cap et navigue dans des eaux redevenues calmes.

L’OM à quitte ou double

Grâce aux six points récoltés contre les amis de l’AEK, l’OM aborde pourtant ce rendez-vous décisif dans la peau de leader du groupe B. Mieux : une victoire ce jeudi soir, conjuguée à une défaite de Brighton à Athènes, assurerait déjà aux Olympiens de terminer premiers de leur poule. En cas de victoire des Seagulls , l’OM pourrait quand même valider son ticket pour la suite de la compétition via un nul, avant de disputer une finale pour la première place, à Brighton, début décembre. Voilà pour la situation comptable, seule éclaircie dans un ciel marseillais de plus en plus gris. En attendant la foudre, le tonnerre a d’ailleurs tonné samedi soir, dans la bouche de Gennaro Gattuso, après la nouvelle sortie indigeste des siens à Strasbourg : « La deuxième période, veuillez excuser mon langage, mais c’était de la merde, ce n’est pas possible. […] Je suis très en colère, il n’y avait rien du tout. Je pense que c’était la pire période depuis que je suis arrivé. Il n’y a rien à garder, tout à jeter. » …

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com