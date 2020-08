OM : à quoi jouent McCourt et Ajroudi ?

C'est la saga de l'été. Alors que le football reprend petit à petit en France, cela fait plusieurs semaines que les rumeurs d'une vente de l'Olympique de Marseille se répètent et tiennent en haleine les fans du club. Alors, l'OM, vendu ? Pas vendu ?

Vendre ou ne pas vendre

Les blockbusters américains ne sortent pas ? Les chaînes de télévision ne produisent plus de saga ? Les tournages sont reportés ou annulés ? Pas grave, si l'on veut des sensations fortes, il suffit de regarder ce qui se trame du côté de Marseille. C'est bien simple, depuis plus d'un mois, les rumeurs et les déclarations d'une probable vente de l'OM n'en finissent plus. Mais pourquoi serait-il à vendre ? Le club, sous pavillon américain depuis 2016, date de son rachat par l'homme d'affaire Franck McCourt, malgré sa récente qualification en Ligue des Champions et un titre de vice-champion d'Europe acquis en 2018, est au point mort économiquement.Selon le dernier rapport de la DNCG, comptant pour la saison 2018-2019, le solde net de l'OM était négatif à -91 miillions d'euros. Après des pertes respectivement de 78 et de de 42 millions d'euros sur les saisons 2017-2018 et 2016-2017. Mais aucune sanction du gendarme financier du foot français... Pour quelle raison ? Tout simplement parce que McCourt ne cesse de renflouer les comptes et de réinjecter des liquidités. Le président Jacques-Henri Eyraud l'avait d'ailleurs répété, en juin dernier,. Oui, mais d'un autre côté, le club ne génère pas le moindre sous, c'est un puit sans fond depuis 4quandans. Tout le monde conseillerait alors à McCourt de vendre. Il faut dire d'ailleurs qu'il pourrait potentiellement réaliser une petite opération, en cédant à au moins 100 millions d'euros un club qu'il avait acquis pour 55 millions d'euros. Mais non, rien n'y fait, le natif de Boston s'accroche à son équipe comme une moule à son rocher.Et ce malgré l'arrivée, en toute fin de confinement, d'un nouvel acteur: le franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Associé à l'expansif dirigeant Mourad Boudjellal, celui-ci a trusté toute la presse française pour faire part de son souhait de racheter Marseille. Il voudrait le club à tout prix, coûte que coûte. Certains avaient même parlé d'une offre à 500 millions d'euros, soit 10 fois le prix d'achat. Depuis, on a le droit, quasiment tous les jours, à des déclarations et des réponses d'un camp à un autre. Soit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com