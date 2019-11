Olympique lyonnais : Léo Dubois, l'âme du leader

Le 1er décembre, Léo Dubois va raser sa moustache. Il l'avait laissée pousser depuis le début du mois dans le cadre de l'opération « Movember », destinée à sensibiliser l'opinion publique et à récolter des fonds en faveur de la recherche des maladies masculines. L'arrière droit lyonnais a même mis au défi certains de ses coéquipiers de l'imiter. Anthony Lopes, Lucas Tousart ou encore Rafael l'ont suivi.L'international français (4 sélections) ne cesse de prendre du galon à Lyon, vainqueur de Nice samedi (2-1). Sur le terrain, mais pas seulement. « Il parle souvent. Avant le match, pendant et à la mi-temps. Il nous encourage, nous motive beaucoup, même si je ne comprends pas toujours », rigole Joachim Andersen, le défenseur central danois de l'OL, arrivé cet été et toujours en apprentissage de la langue de Molière.L'énergie de Dubois rejaillit sur tout le groupe. Dans les mots. Dans les gestes aussi. « Il sait trouver les paroles adéquates au bon moment. On a besoin de joueurs qui n'hésitent pas à s'impliquer, à s'exprimer devant les autres dans un groupe. Surtout qu'on a un groupe jeune », explique le milieu de terrain Lucas Tousart. Les leaders, une denrée rare à l'OL. « Si j'ai l'a?me d'un leader ? Oui, je crois. Je parle peut-être un peu plus que certains, mais il convient de s'exprimer pour dire des choses cohe?rentes. Je le fais pour motiver, aiguillonner, apporter de l'envie... Je ne joue pas un ro?le », nous expliquait l'ancien nantais début septembre.L'Euro 2020 en ligne de mireA son arrivée, l'entraîneur Rudi Garcia a fait « tourner » le capitanat lors des 6 premiers matchs avec 6 joueurs différents. Au bout de sa réflexion, il a choisi Memphis Depay, le détonateur. En l'absence du Néerlandais blessé samedi contre les Aiglons, Dubois a hérité du brassard. Tout sauf un hasard. Seul Lyonnais en bleu lors du dernier rassemblement, il est l'un des relais de ...