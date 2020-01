Olympique Lyonnais : Karl Toko Ekambi pour lancer le mercato

Juninho, le directeur sportif de l'OL, avait confié fin décembre sa volonté d'enrôler un élément par ligne lors du mercato d'hiver. Seulement septième en Ligue 1, à sept longueurs du podium et privé jusqu'à la fin de la saison, de Memphis et Reine-Adelaïde, à savoir deux joueurs majeurs, le deuxième budget de l'élite (310 millions d'euros) n'avait pas le choix. La trêve hivernale a, ainsi, été courte chez les dirigeants lyonnais, pas toujours d'accord d'ailleurs sur les profils à viser. Le cas Olivier Giroud, en partance pour l'Inter Milan, a notamment fait débat. Pas celui de Karl Toko Ekambi. L'Olympique Lyonnais est heureux d'informer de la mutation temporaire jusqu'au 30 juin 2020 de l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de Villareal (Espagne). Bienvenue Karl ! pic.twitter.com/j1PguvYrfJ-- Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2020 L'attaquant de Villarreal, 27 ans, était à Lyon ce lundi et s'est engagé avec le club rhodanien, sous forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire d'environ 20 millions d'euros en fin de la saison. Auteur de 6 buts en 18 matchs de Liga cette saison, l'ancien joueur d'Angers se trouvait à Paris, dimanche, où il s'entretenait physiquement avec un coach sportif.Kadewere et un défenseur en renfort ?Les quatre succès de l'OL en janvier, toutes compétitions confondues, assortis de l'éclosion au grand jour du jeune Rayan Cherki, samedi à Nantes, n'ont donc pas tempéré la volonté des dirigeants de recruter. « On est encore en course sur quatre tableaux. On est beaucoup trop court quantitativement depuis qu'on a cinq joueurs blessés (NDLR : Dubois, Koné, Solet, en plus de Memphis et Reine-Adélaïde), observe Rudi Garcia. Je ne peux pas me permettre de demander aux jeunes de jouer tous les matchs. Ce serait dangereux pour l'intégrité de Cherki qu'il participe à tous les matchs à son âge ».En ...