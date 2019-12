Olympique lyonnais : entre joueurs et supporters, les raisons d'une brouille

Même après une qualification presque miraculeuse pour les huitièmes de la C1, aucun répit. L'OL pique à nouveau une crise. Avec une fin de match surréaliste et une grosse explication entre joueurs et supporteurs. Memphis, le capitaine, s'est rué sur un supporteur pour lui arracher une banderole où une inscription « Marcelo dégage » encadrait une tête d'âne. Un gros moment de tension s'en est suivi. Insulté, Marcelo a fait des doigts d'honneur aux fans. Et Lyon rejoue à domicile dès dimanche en L1...Comment en est-on arrivé là ?Tout part d'une brouille entre Marcelo et un fidèle des Bad Gones, le 23 octobre à l'aéroport de Lisbonne. Un mauvais regard, des insultes et une tentative d'agression. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. D'autres insultes ont fusé notamment lors des déplacements à Toulouse et à Nîmes entre plusieurs membres des Bad Gones, solidaires de leur camarade, et le joueur brésilien. A Nîmes, après la victoire, les joueurs avaient pour consigne de ne pas venir saluer le parcage. Idem mardi soir. Où Rudi Garcia a dû les convaincre. Certains ne voulaient pas. Il y a une vraie cassure.Pourquoi l'OL s'est loupé ?Les Bad Gones ont eu une réunion avec Jean-Michel Aulas après la brouille de Lisbonne. Mais rien n'a été réglé. Beaucoup pensaient au club que la tension allait tranquillement retomber. Elle n'a fait qu'empirer. Le fameux étendard avec une tête d'âne n'apparaissait pas pour la première fois au stade. « On s'est loupés, avoue Xavier Pierrot, le directeur du stade, également directeur général adjoint de l'OL. On pensait avoir traité le sujet. On n'a visiblement pas réussi. Nous avons forcément commis des erreurs en amont ». Le supporteur a été identifié. Il sera sanctionné. Précisons que ce n'est pas celui qui s'est brouillé à Lisbonne avec Marcelo. Aulas va devoir « jouer » finement, lui qui entretient de bonnes relations avec ce groupe de ...