Olympique lyonnais : «Certains ne le savent mais on va faire mieux», affirme Martin Terrier

Buteur contre Toulouse lors du succès contre Toulouse (4-1), Martin Terrier va être amené à prendre davantage de responsabilités après les blessures de Memphis et Reine-Adélaïde (out tous deux jusqu'à la fin de la saison) au sein d'une équipe qui doit remonter la pente.Après un dimanche cauchemar (défaite contre Rennes 0-1 et grave blessure de Memphis et Reine-Adélaïde), l'OL retrouve un peu le sourire...MARTIN TERRIER. On était tous très déçus. Tristes pour eux. Ce sont deux joueurs primordiaux pour l'équipe. Maintenant, il faut aller de l'avant. Toulouse n'est pas l'équipe la plus en forme du moment, ils étaient dans une mauvaise passe aussi. Il fallait gagner. On a essayé de produire du jeu, du jeu combiné comme nous l'a demandé le coach. On a notamment fait une première période de qualité. Ça fait du bien.Avec ces longues absences, allez-vous devoir prendre davantage de responsabilités ?Forcément, dans le malheur des autres, il y aura des chances à prendre. C'est ce qu'il va falloir faire. Après, je ne suis pas le seul dans ce cas. Je vais essayer de répondre présent au maximum.Il n'y a pas d'abattement après tous ces éléments contraires ?Il faut avoir du caractère. Et de la confiance. Le passé, c'est le passé. C'est comme ça, c'est derrière nous. A nous désormais de nous concentrer sur ce qui arrive. La saison est encore longue. De toute façon, ce n'est pas trop dur de faire mieux...Vous restez optimistes pour la suite ?Oui. On a un groupe de qualité. Mais aussi du caractère. Certains ne le savent pas encore mais on va aller chercher ça tous ensemble.Chercher quoi ?Mieux que la première partie de saison (sourire).Le choc face à la Juve (en Coupe d'Europe), est-il déjà dans vos têtes ?Il ne faut pas trop penser au match contre la Juve. Il faut déjà rattraper les points perdus en championnat. Chaque chose en son temps. Après, un match comme ça, contre un tel adversaire, on a ...