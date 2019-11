« Olympico », Fed Cup, Top 14 : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Marseille remporte l'« Olympico », Paris de justesse et Monaco de retourL'Olympico tant attendu aura tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance de folie, l'Olympique de Marseille (2e) a pris le meilleur sur Lyon (14e) devant son public du Vélodrome (2-1), grâce à un doublé de Dimitri Payet. Une superbe opération pour les hommes d'André Villas-Boas, qui grimpent sur le podium et comptent désormais 6 points d'avance sur leur rival lyonnais. Plus tôt dans la journée, un autre classique du championnat de France se disputait au stade de La Beaujoire entre les Canaris et les Verts. Après avoir été mené au score par le FC Nantes (9e) à deux reprises, l'ASSE (4e) a réussi à renverser son adversaire (2-3), grâce notamment à un doublé de Denis Bouanga. Le club ligérien reste sur une série d'invincibilité de 9 matches toutes compétitions confondues. En début d'après-midi, le stade Rennais (10e) avait à coeur de se faire pardonner après son élimination en Ligue Europa. Et voilà chose faite. Les Rouges et Noirs se sont facilement imposé face à Amiens (3-1). Une belle opération pour les hommes de Julien Stéphan qui enchaînent une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 et se relancent au classement. Enfin, Montpellier (5e) n'a fait qu'une bouchée de Toulouse (19e) au stade de la Mosson (3-0).Samedi, le PSG (1er) s'est fait bousculé sur la pelouse de Brest (12e). Face à des Bretons sans complexe, Paris a eu du mal à se...