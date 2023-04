Olivier Véran : « La Coupe de France, ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine »

Le spectacle pourrait bien être en dehors du terrain ce samedi.

À la veille de la finale de la Coupe de France qui se tiendra entre le FC Nantes et Toulouse au Stade de France, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réagi au micro de BFM-RMC, quant aux actions prévues par l’intersyndicale du département de la Seine-Saint-Denis. En effet, une distribution de cartons rouges et de sifflets en amont de l’événement pour protester contre la réforme des retraites et même une coupure d’électricité – longtemps annoncée – seraient au programme. « La Coupe de France, ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine, ce n’est pas la CGT avec son pouce impérial qui dit qu’il faut huer ou non », a-t-il d’abord déclaré avant d’ajouter que cet évènement est « un moment de trêve, où on ne fait pas de politique. » …

MH pour SOFOOT.com