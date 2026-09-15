Olivier Létang connaît le jour de son passage devant la commission de discipline

Olivier Létang connaît le jour de son passage devant la commission de discipline

Olivier Létang va encore devoir s’expliquer. Selon L’Équipe , le président du LOSC sera convoqué mercredi devant la commission de discipline de la LFP pour son comportement après le nul entre Lille et le PSG (2-2), le 28 août.

Ce soir-là, les Parisiens avaient arraché l’égalisation après le temps additionnel, déclenchant la colère du dirigeant nordiste qui estimait que le jeu aurait dû s’arrêter bien avant.…

AC pour SOFOOT.com