Olivier Létang attend des garanties avant le déplacement du LOSC à Marseille

Il veut prendre Létang de décider.

Dans une interview accordée à L’Équipe , Olivier Létang s’est exprimé ce jeudi sur ses craintes liées au déplacement du LOSC ce samedi à Marseille, et ce, une semaine après le scandale de l’Olympico : « J’attends donc les mesures qui seront prises et l’assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement », a-t-il déclaré, après avoir pris contact avec la préfète des Bouches-du-Rhône. « Il est hors de question qu’ils aillent là-bas pour subir des violences » , annonce ainsi le président du LOSC. 250 fans des Dogues sont attendus en parcage.…

