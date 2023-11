information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 23:50

Olivier Létang a bouclé le marathon de New York en quatre heures

Olivier Létang a bouclé le marathon de New York en quatre heures

Toujours dans Létang.

Alors que son équipe a réussi à accrocher un match nul au Vélodrome samedi soir au terme d’une rencontre laborieuse, Olivier Létang manquait à l’appel dans les tribunes marseillaises. Mais où pouvait bien être le président lillois ? Le dirigeant était en fait de l’autre côté de l’Atlantique, puisqu’il a couru le fameux marathon de New York ce dimanche, pour un chrono de 4 heures, 1 minute et 20 secondes. Selon le site AllezLille, il ne s’agissait pas de la première de Létang dans la discipline puisqu’il avait déjà parcouru les 42,195 kilomètres de la Big Apple en 2008, pour un temps à l’époque de 3 heures, 55 minutes et 41 secondes.…

AL pour SOFOOT.com